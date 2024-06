Serbatoio pensile, presto i lavori per la sistemazione 

Saranno investiti 715mila euro per il risanamento strutturale del serbatoio pensile di Torregrande. L’Egas con la determinazione del 10 giugno scorso ha dato il via libera al progetto esecutivo di riqualificazione redatto dai tecnici di Abbanoa, l’intervento è di fatto immediatamente cantierabile.

Da alcune rilevazioni tecniche è emerso che la struttura è in condizioni precarie sia all’esterno che all’interno ma non ci sarebbero problemi di staticità. «Gli interventi di risanamento saranno completati con opere di manutenzione straordinaria per restituire decoro al manufatto – si legge in una nota -Saranno rimosse tutte le parti in calcestruzzo deteriorate, previsti inoltre il trattamento dei ferri di armatura e il ripristino del copriferro». E ancora sarà realizzata una nuova impermeabilizzazione della copertura. «Per consentire il ripristino delle superfici interne, la vasca di raccolta sarà svuotata – spiegano dal gestore -il servizio idrico sarà garantito senza interrompere l’alimentazione della rete». Il presidente Fabio Albieri assicura che «con un investimento di 715mila euro, sarà garantito il ripristino e la messa in sicurezza di una struttura fondamentale, preservando il decoro e l'efficienza del servizio idrico per Oristano». ( m.g. )

