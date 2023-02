Serbatoio di Castello, due giorni di lavori 

Proseguono i lavori di ingegnerizzazione del sistema idrico di Bosa. Domani e venerdì i tecnici di Abbanoa eseguiranno un ulteriore importante intervento di efficientamento della camera di manovra del serbatoio di Castello, dove saranno installate nuove apparecchiature idrauliche e sostituite le vecchie tubature. Durante le operazioni, dalle 10 alle 16, potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione nei rioni di Sa Costa, Caria e corso Vittorio Emanuele.

L’intervento rientra nel programma di ingegnerizzazione delle reti idriche cittadine. Bosa è tra i primi trenta Comuni della Sardegna dove Abbanoa ha avviato l’innovativo programma “reti intelligenti”. Tramite l’installazione di apparecchiature all’avanguardia, valvole di sezione e di controllo di portate e pressioni, gli oltre 40 chilometri di reti cittadine sono stati divisi in quattro distretti idraulici. Ognuno ha una propria regolazione in base alle reali esigenze. Non solo: la distrettualizzazione delle reti, in caso di guasti, consente di isolare la sola zona interessata senza creare disservizi nel resto del centro abitato. Con la rete costantemente sotto controllo è stato possibile individuare anche i punti dove sono necessari interventi di manutenzione straordinaria.

