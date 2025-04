Serbariu, un piano da 10 milioni 

Altri 10 milioni e il risanamento e la trasformazione della Grande miniera di Serbariu potrebbe dirsi, dopo 30 anni, completo. Non è una missione impossibile (anzi, considerata la facilità con cui sono stati vinti gli altri bandi, i buoni auspici sono tantissimi) portarsi a casa questa somma con cui il Comune intende finire la sistemazione degli edifici maggiori e degli spazi del compendio in cui 80 anni fa brulicavano migliaia di minatori e operai. Sono già in corso (in larga misura in quota Comune, ma c’è l’impegno anche da parte della Sotacarbo) gli altri lavori finanziati con 13 milioni di euro.

Bando governativo

Ma la prossima sfida dell’amministrazione comunale (sempre che riesca ad aggiudicarsi la scommessa) è legata a un bando governativo cui due giorni fa la Giunta guidata da Pietro Morittu ha dato il nullaosta formale alla partecipazione. «C’è un importante progetto – analizza l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – confortato dai pareri della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio: siamo ottimisti confidiamo fra circa un mese di vincere il bando, ma se pure dovesse andare male, il progetto è strutturato in modo tale da poter beneficiare di altre linee di finanziamento dell'Unione europea».

Le strade

Il programma prevede gli interventi di connessione fra i vari edifici (almeno i più importanti) del grande compendio con l’inevitabile (e auspicabile) sistemazione delle strade, alcune delle quali sono ora simili a gruviera: le buche spuntano un po’ dappertutto. Sulla carta progettuale anche l’intervento di sistemazione di alcune delle parti immediatamente esterne della Grande miniera che sono davvero indecorose. Ma nel piano spiccano opere che riguarderanno un edificio sinora mai interessato da lavori da quando il compendio smise di funzionare come miniera di carbone: «Si tratta della grande torre ottagonale di raffreddamento – spiega l’assessore – che contiamo di risanare e di allestire come sede di mostre e di valorizzare con un sistema di illuminazione creativa con fasci di luce verso l’alto». Non è finita: allo studio anche la creazione di un sistema di virtualizzazione del sito che permetta a visitatori, con appositi dispositivi, di immergersi nella realtà degli anni ’40 e di essere quindi compartecipe dei rumori e della presenza dei minatori sul posto. L’assessore aggiunge infine un aspetto su cui la Giunta sta effettuando valutazioni: «Parte del bando è dedicato a capire, una volta finite tutte le lavorazioni, comprese quelle in corso, che tipo di gestione dare a l’intero sito: ci avvarremo di esperti».

