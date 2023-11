Serate di beneficenza e sportelli rosa negli uffici 

La giornata internazionale contro la violenza sulle donne sarà celebrata in diversi centri dell’Isola. A Cagliari, la direzione dell’Inps Sardegna ha deciso di illuminare di rosso la facciata della sede regionale e di quelle provinciali. Ieri in tutti gli Urp delle sedi provinciali del territorio è stato attivato uno “sportello rosa”. Giulia Cecchetin è stata ricordata con una corona d’alloro per la sua laurea. «Riflettiamo insieme per una nuova cultura delle relazioni tra uomini e donne», commentano dalla direzione regionale. A Quartu, a Casa, è prevista una serata benefica di musica e solidarietà con raccolta di offerte che saranno devolute al Centro Donna Ceteris. L’appuntamento è per oggi dalle 19,30.

Parteciperanno alla giornata anche le società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia: per tutto il fine settimana il personale di entrambi gli aeroporti indosserà un nastro rosso, simbolo di rifiuto della violenza e solidarietà alle vittime. Lo scalo di Alghero, in linea con quanto avviato lo scorso anno, proporrà azioni realizzate con il coinvolgimento attivo degli operatori aeroportuali. Nella main hall dell’aerostazione, per l’occasione opportunamente illuminata di rosso, verrà posizionata una panchina rossa. Sarà anche diffuso un video realizzato con le immagini dei lavoratori dell’aeroporto che hanno scelto di posare con un simbolico segno rosso sulla guancia. L’aeroporto di Olbia ha integrato le iniziative di sensibilizzazione realizzate negli ultimi anni, con la diffusione sui suoi canali di un video. Gli scali prevedono di organizzare nei prossimi mesi un convegno che coinvolgerà le associazioni locali che si occupano delle tematiche sulla violenza contro le donne, e una serie di incontri di sensibilizzazione rivolti ai dipendenti Sogeaal.Il tema è importante anche per Confartigianato Imprese Sardegna che sottolinea come l’autoimprenditorialità sia uno strumento «cruciale per contrastare gli stereotipi di genere che alimentano squilibri e violenza». Secondo la presidente Maria Amelia Lai «l’autoimprenditorialità economica e sociale va oltre l’idea di un supporto finanziario e considera quindi la complessità della vita delle donne che devono affrontare ostacoli, barriere e discriminazioni».

