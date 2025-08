Serata speciale alla scoperta del nuovo Cagliari 

No, non sarà una serata come le altre. Non potrà mai esserlo se sullo sfondo c’è lui, Gigi Riva, il Mito, al quale il Cagliari ha deciso di dedicare un trofeo che, queste sono almeno le intenzioni, si ripeterà ogni anno a ridosso dell’inizio della stagione. E non a caso, è stato scelto il Saint-Étienne come avversario, la squadra contro cui Rombo di Tuono aveva fatto l’esordio in Coppa dei Campioni 55 anni fa (segnando una doppietta), e attualmente impegnato nella seconda serie francese. Dall’altra parte, ci saranno chiaramente i rossoblù di Pisacane, alla prima uscita nell’Isola dopo il ritiro in Val Camonica, l’amichevole con Ospitaletto e quelle internazionali con Galatasaray e Hannover. Un altro test importante a due settimane dal primo impegno ufficiale, in Coppa Italia: per fare il punto sotto il profilo sia atletico che tecnico-tattico. Al netto degli indisponibili e dei carichi di lavoro che ancora si fanno sentire nelle gambe di qualche giocatore in particolare, inevitabilmente. Fischio d’inizio fissato alle 20.30, previsti i calci di rigore in caso di parità.

Il sistema di gioco

Il tempo stringe, seguirà poi l’ultima (doppia) amichevole del pre campionato, sabato prossimo in Spagna, a Santander con il Racing. Stasera potrebbe esserci una traccia importante, insomma, della formazione tipo, almeno per un tempo, dopo i tanti esperimenti che hanno caratterizzato le tre gare sin qui giocate. Il forfait di Zortea rimette in discussione il tridente, e di conseguenza il 4-3-3, a meno che Luvumbo non venga dirottato a destra con Felici largo a sinistra (e il solito Piccoli al centro dell’attacco). E la scelta del sistema di gioco sarà indicativa in chiave Coppa, anche se le condizioni non al top dei difensori Mina e Luperto non consentono di sbizzarrirsi più di tanto all’allenatore che, in ogni caso, ha già lasciato intendere di voler variare spesso modulo nel corso della stagione, anche all’interno della stessa partita.

C’è anche il ct Gattuso

Sono attesi circa 8mila tifosi, la società ha scelto di compattarli chiudendo la Curva Sud e lasciando aperti, oltre alla Tribuna, i Distinti e la Curva Nord. Tra gli ospiti, con la signora Gianna Tofanari (compagna di Gigi Riva e madre di Nicola e Mauro), il ministro dello Sport e i Giovani Abodi, il presidente della Figc Gravina, ma anche il commissario tecnico Gattuso e il capo delegazione della Nazionale Buffon. Avevano entrambi un rapporto particolare con Gigi Riva, soprattutto l’ex portiere. Arriveranno di buon mattino nell’Isola e faranno visita, tra l’altro, al “Crai Sport Center” di Assemini per incontrare la squadra e l’allenatore Pisacane. Una visita molto attesa - manco a dirlo - da Piccoli, Caprile e Zortea che sperano in questo nuovo corso nella prima convocazione dopo essere arrivati a un passo dal vestire l’azzurro con Spalletti la passata stagione. E la sfida con il Saint-Étienne sarà un doppio esame per i primi due.

Un esame per tutti

Lo sarà anche per il direttore sportivo Angelozzi in prospettiva mercato e ancora per i tanti giovani aggregati al gruppo sin dal ritiro e che sperano di restarci per tutta la stagione. L’unico certo della conferma al momento è Liteta, scalpitano Vinciguerra e Pintus, via via gli altri. Per tutti sarà comunque una serata speciale, sotto i riflettori della Domus. Dedicata a Gigi Riva. E al suo Cagliari.

