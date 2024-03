Serata salvezza, in tre cercano punti 

Tre partite – oltre Monza-Cagliari – oggi in Serie A, tutte con profondi significati di classifica. Alle 15 Udinese-Torino, alle 18 Salernitana-Lecce, alle 20.45 Frosinone-Lazio.

Udinese-Torino

Cioffi para le critiche conferma il rientro in cabina di regia di Walace, la formazione sarà la stessa del blitz a Roma con Bijol pronto a subentrare e con Samardzic ancora in panchina.

«Ci mancano solo i punti: non dobbiamo rilassarci, sarebbe un segnale gravissimo», sottolinea il tecnico del Torino, Ivan Juric, dopo i 2 punti nelle ultime quattro gare. «Dobbiamo decidere chi sostituirà Djidji - precisa Juric - mentre a centrocampo giocheranno Ricci e Gineitis».

Salernitana-Lecce

Se la squadra di Liverani, dopo la brutta sconfitta di Cagliari, appare spacciata, dall’altra parte le speranze sono vive, soprattutto dopo l’arrivo a Lecce di Luca Gotti. «Vorrei giocassimo come una squadra di calcio vera, di Serie A, come il Lecce ha dimostrato in questa stagione», dichiara Gotti nella sua prima conferenza di vigilia.

Frosinone-Lazio

A Frosinone Di Francesco suona la carica, dopo un punto nelle ultime sei giornate: «Vogliamo reagire giocando con determinazione e qualità, ora conta la partita con la Lazio e penso solo a questa». Di Francesco recupera il terzino sinistro Valeri.

Dopo le dimissioni di Sarri e gli insulti a Immobile per strada, il clima in casa Lazio è tesissimo. Il tecnico sarà Martusciello, ma sta arrivando Igor Tudor in panchina. Martusciello riceve una squadra reduce da quattro sconfitte di fila, tra campionato e Champions, 11 i punti dal Bologna quarto. in porta andrà Mandas, con i rientranti Marusic e Pellegrini sulle fasce. A centrocampo fa il suo ritorno Guendouzi dopo aver ricevuto uno sconto di una giornata di squalifica, mentre Felipe Anderson e Zaccagni supporteranno Immobile.

