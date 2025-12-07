Serata mondana ma non troppo Brillano Mahmood e Achille Lauro Tanto nero in omaggio ad Armani 

Sarà stato per ispirarsi allo stile di Katherina pluriomicida per amore, affascinante nel suo sovietico rozzo tailleur beige, ma la prima alla Scala ha offerto per la sua inaugurazione 2025 una serata di indiscutibile elegante frugalità. Le star della serata, oltre ai protagonisti sul palcoscenico, sono stati alla fine i cantanti Mahmood, per la prima volta alla Scala - «Un'opera davvero forte, sono sotto choc. C’è stata tanta violenza,tanta crudezza in molte scene soprattutto quella dello stupro» - e Achille Lauro, in Dolce e Gabbana, tedoforo nel viaggio della Fiamma olimpica verso Milano Cortina.

Abiti neri, o comunque seri e scuri, moltissimi firmati Armani in omaggio allo stilista scomparso il 4 settembre scorso. Come Barbara Berlusconi, membro del cda del Piermarini, arrivata alla Scala insieme al compagno Lorenzo Guerrieri in un abito Privé già indossato in altre occasioni, motivi astratti e dai colori tenui interamente ricamato. O Pierfrancesco Favino, smoking con giacca dai revers lucidi e soprabito blu scuro, accompagnato da Anna Ferzetti, abito sottoveste ricamato con perline e micro paillette. In Armani quasi tutti i primi ballerini scaligeri a partire dall'étoile Nicoletta Manni, una delle prime ospiti ad entrare in teatro alle 17, a Virna Toppi, giacca e pantaloni di velluto nero. In Armani anche il sindaco Giuseppe Sala e la compagna Chiara Bazoli, abito nero con corpino asimmetrico in paillettes con una spalla scoperta.Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato indossando un tabarro sopra lo smoking, accompagnato dalla moglie, Valeria Falcioni, abito nero con fasce bianche sui fianchi, ampia scollatura. Essenziale Liliana Segre, in velluto nero e blu notte, doppio filo lungo di perle. Alla senatrice a vita è stato riservato il posto d'onore nel palco centrale, in mancanza di altre alte cariche istituzionali. Assenze che nulla hanno tolto al successo della serata.

RIPRODUZIONE RISERVATA