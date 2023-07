“Serata in rosso”, folla al Molo Ichnusa 

Si è confermata un grande successo la “Serata in rosso”, organizzata dall’Automobile Club Cagliari e patrocinata dal Comune, che ha riempito di auto e di passione per i motori il Molo Ichnusa nella calda serata di ieri.

Circa mille le persone che hanno affollato lo spazio portuale. Il presidente dell’Automobile Club Cagliari, Antonello Fiori, è entusiasta: «La serata è andata molto bene. C’era molta soddisfazione nei visitatori, anche perché c’erano auto molto importanti, non solo le Ferrari. Delle 45 macchine presenti, c’erano 15 Ferrari mentre le altre erano auto storiche e sportive. Macchine da corsa che hanno vinto, auto storiche di prestigio, c’è stata la promozione dei kart che sono lo sport automobilistico dei bambini. C’è stato», aggiunge, «un grande riscontro dalla manifestazione. Abbiamo fatto un migliaio di presenze. È stata l’occasione per riprendere uno spazio che ritengo importante per l’automobile Club Cagliari che sta crescendo. Anche perché il nostro Club riunisce sia l’automobilismo sportivo che il mondo della sicurezza stradale e le funzioni che svolge con il pubblico registro automobilistico. Voglio ringraziare la Scuderia Ferrari Club Cagliari e il suo presidente, Davide Pilia e anche Simone Bertolero, organizzatore della “Poltu Quatu Classic”, la manifestazione motoristica “più glamour d’Italia”. Per il futuro? Ci rivediamo nel 2024, vogliamo che diventi un evento di tutta la città di Cagliari e che diventi di rilevanza nazionale e che quindi si riesca a portare qui anche macchine non sarde». La serata è andata avanti fino alle 23 con l’accompagnamento musicale di Dj Laddo.

