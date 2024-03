Serata folk in memoria di Piero Scarano 

Passano gli anni ma non si spegne il ricordo di Piero Scarano, uno dei soci fondatori del gruppo Su Idanu che organizza in sua memoria anche quest’anno il Memorial “Riso e zucchero per Iringa”. L’appuntamento è per sabato alle 19 all’Auditorium di Sant’Elena per una serata con la partecipazione di tanti gruppi folk.

Oltre all’associazione organizzatrice Su Idanu, ci saranno il gruppo a tenore Su cunzertu di Abbasanta, il gruppo folk Città di Quarto e il coro polifonico maschile S’Arrodia di Sinnai. E ancora le launeddas di Gigi Ibba, Giacomo Longoni, Luca Schirru e Giovannino Pisu, il cantautore Antonio Pani accompagnato da Augusto Ibba alla fisarmonica, Pierluigi Mattana, il gruppo folk Su Gologone di Oliena, Lamberto Lai e Ignazio Sanna accompagnato da Giuliana Congiu.

L’ingresso per assistere alla serata è libero. Chi lo vorrà potrà però lasciare un’offerta che sarà devoluta interamente all’associazione laicale missionaria Kiwere Iringa Tanzania.

L’associazione Su Idanu prosegue così nella strada della salvaguardia delle tradizioni e si prepara a riprendere, assieme alle altre associazioni in rete Città di Quarto e Su Scrignu de Campidanu la rassegna, “Si Ghetat custu bandu” a Sa dom’e Farra.

