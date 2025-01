Serata folk alla DomusArt  

Domani alle 18,30, a DoMusArT (ingresso via Corongiu), si terrà “Armonias e Tradizionis”, una serata dedicata alle tradizioni e al folklore.Organizzata dall’assessorato alla Cultura, la manifestazione è l’occasione per riscoprire il patrimonio culturale sardo. Ad aprire la serata sarà il Gruppo Folk Campidano, seguito dalla corale Is Concias. Tra i protagonisti, anche i musicisti Massimo Carnevale e Matteo Piras, insieme al Duo Animas. Spazio, poi, alla poesia e alla narrazione con Dolores e Romeo Dentoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA