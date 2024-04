Serata di straordinari per Scuffet 

Non ci sarà Lautaro Martinez, che contro il Cagliari festeggia sempre (9 reti in nove partite, seconda vittima in assoluto del “Toro” nerazzurro). Ma quella di Simone Scuffet sarà di certo una serata di straordinari. Il portiere rossoblù, che a San Siro giocherà la sua venticinquesima partita di campionato, proverà a chiudere la porta alla macchina da gol di Simone Inzaghi, capace fin qui di centrare il bersaglio ben 75 volte in trentuno partite (miglior attacco della Serie A), senza mai andare in bianco, e con un bottino di 39 reti nelle sedici gare giocate a San Siro (anche qui primato assoluto).

C'era una volta

Eppure il ritorno a San Siro per Scuffet non può che riportare a quella sera di dieci anni fa. Il giovane portiere friulano, che aveva fatto il suo esordio in Serie A con l'Udinese poco più di un mese prima a neanche 18 anni, si presenta tra i pali dei bianconeri contro l'Inter guidata da Mazzarri. È il 27 marzo del 2014, si gioca alle 20.45, i nerazzurri davanti hanno una coppia da brividi formata da Icardi e Palacio, a cui nel finale va ad aggiungersi anche Milito. Ma Scuffet si prende gli applausi di tutti chiudendo ogni varco e portandosi a casa un “clean sheet” che fa rumore. E che gli permette, a fine gara, di meritarsi il premio di MVP del match, con tanto di maglia messa all'asta per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite in Sardegna dal ciclone “Cleopatra”, qualche mese prima. Sembrava il passaggio definitivo verso una carriera da predestinato. E invece Scuffet dovrà attendere tre anni per tornare a San Siro contro l'Inter. Stesso stadio, stesso orario, ma serata decisamente diversa. Ultima giornata di campionato, con l'Udinese che viene travolta 5-2 in quella che è, a oggi, la partita in cui Scuffet ha subito più reti.

Il ritorno

Era il 28 maggio 2017, una vita fa. Nel frattempo, Scuffet ha spezzato il cordone ombelicale con l'Udinese, si è rifatto una storia ed è tornato in Serie A dalla porta principale col Cagliari. E oggi rivedrà le luci di San Siro, a distanza di 2513 giorni da quella sera. Con la voglia di vivere una notte sotto i riflettori, sbarrando le porte alla voglia di festeggiare dell'Inter. Magari col suo terzo “clean sheet” stagionale dopo quelli ottenuti sempre con l'Empoli. Anche se poi, per sorridere, oggi basterebbe tornare a casa con qualche punto in saccoccia.

