Serata di promozione dedicata ai barracelli 

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Pinna, in collaborazione con la compagnia barracellare di San Vero Milis, che opera anche nel territorio zeddianese, organizza un'assemblea allo scopo di far conoscere l'istituto barracellare ai cittadini e favorire l’adesione di nuovi soci. L'appuntamento è per oggi alle 18.30, nell'Aula consiliare. Gli amministratori comunali intendono far crescere il gruppo dei volontari per garantire più controllo e sorveglianza nel paese e nelle campagne. ( s. p. )

