Serata di musica tradizionale per ricordare Stefania Mulana 

Una serata per ricordare Stefania Mulana, la socia della Pro loco morta improvvisamente due anni fa. L’appuntamento è per oggi alle 18,30 all’oratorio di Sant’Elena in via Porcu dove gli amici hanno organizzato una serata di musica tradizionale. Parteciperanno gli artisti Stefano Cara, Tonio Pani, Michele Deiana, Gianluca Piras, Federico Falqui e tanti altri che conoscevano Stefania o ne avevano soltanto sentito parlare per la sua disponibilità e bontà d’animo. Morta improvvisamente a soli 29 anni Stefania Mulana amava indossare l’abito tradizionale e sfilare con la Pro loco. Due anni fa per la prima volta postumo, le era stato attributo il riconoscimento di Quartese dell’anno.

E sempre oggi e alla stessa ora, serata anche a Sa dom’e Farra con nuovi appuntamenti del Dorian Festival. Saranno presentati due libri : “Alla corte di Eleonora” scritto da Maria Teresa Casu che dialogherà con la scrittrice Rossana Copez, e “La frana”, scritto da Silvana Mulas che dialogherà con la Gloria Lai. Al termine ci sarà una degustazione enogastronomica con prodotti del territorio. La serata è come sempre organizzata con la direzione di Maria Cristina Scalas e del maestro Davide Mocci. All’ex convento dei cappuccini invece alle 19 serata per ricordare il poeta Antonio Medas, organizzata dall’associazione Incontri Musicali diretta da Giacomo Medas. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA