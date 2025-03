Serata di musica e immagini per ricordare Joyce Lussu 

In attesa della ripresa della rassegna Si Ghetat custu bandu delle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu, Sa dom’e farra riapre le porte domani, per ospitare una serata dedicata a Joyce Lussu, la storia di una donna libera, forte e coraggiosa, in lotta col potere costituito.Lo spettacolo, organizzato da Arka Eventi Culturali, con il contributo del Comune , avrà inizio alle 17,30.

A dare la voce a Joyce Lussu, morta a Roma nel 1998, sarà l’attrice Valentina Sulas. Gli intermezzi musicali saranno della maestra Eleonora Steri, con la sua fisarmonica. Saranno proposte diverse immagini di Joyce Lussu e un video accompagnato da un brano del compianto cantautore Claudio Lolli. (g. da.)

