Serata di fuoco nel supercarcere 

Serata di fuoco sabato nel carcere di Bancali. Due gruppi di detenuti si sono affrontati all’interno dei rispettivi cancelli nel circuito di Alta Sicurezza, quello che ospita di solito alcune persone di nazionalità straniera. I due gruppi hanno iniziato a urlarsi reciprocamente dapprima una serie di minacce di morte per poi passare all’azione. Come riferisce Antonio Cannas, delegato nazionale per la Sardegna del Sappe, il passo successivo è stato «lanciarsi addosso rudimentali ordigni realizzati con le bombolette di gas». Qualcuna di queste, usate nelle celle per preparare il cibo, sono anche esplose. A gestire la situazione i baschi azzurri del Corpo che, dopo alcune ore, hanno riportato la calma anche se in quel momento, secondo Cannas, era assente la persona titolata a guidare le operazioni. «È incredibile come la Sorveglianza generale del carcere fosse affidata ad un assistente capo coordinatore, quando altre dovrebbero essere le figure addette a questo delicato incarico». Quanto accaduto (fra i coinvolti c’erano alcuni arrestati nel recente blitz della polizia di Stato al centro storico), è anche la conseguenza, denunciano dal carcere, del mancato funzionamento di strumenti come i blindi, pareti d'acciaio davanti ai cancelli, e che sabato sera hanno quindi consentito il lancio degli “ordigni”. Intanto il segretario generale del Sappe, Donato Capece, rinnova al dipartimento di amministrazione penitenziaria la richiesta di potenziare gli organici del Corpo, in particolare con ispettori e sovrintendenti che mancano a Bancali. In più chiede che gli agenti possano usare armi di garanzia e tutela “non letali” come i flash ball e i bola wrap. (e. f.)

