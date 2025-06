Serata di danza al palasport 

Una serata dedicata ai grandi classici di Walt Disney è in programma oggi alle 21 al palazzetto dello sport. Dopo lo spettacolo di Calasetta, la manifestazione ideata dall’associazione Ritmica Sulky oggi fa tappa a Sant’Antioco. Si tratta di uno show animata dalle ginnaste di età da 3 a 24 anni che porteranno in scena alcune coreografie ispirate alle grandi produzioni di Walt Disney. «L’ingresso è gratuto – fanno sapere gli organizzatori – sarà una grande festa in onore del grande produttore e regista americano. Le ragazze hanno lavorato tantissimo per preparare al meglio questo spettacolo».

Nelle scorse settimana le atlete della Ritmica Sulky hanno partecipato ai campionati italiani che si sono svolti a Pisa.

RIPRODUZIONE RISERVATA