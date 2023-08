Serata di beneficenza per costruire l’oratorio 

Una cena solidale per la costruzione del nuovo oratorio. L’appuntamento, organizzato dall’oratorio Girasole Maria Immacolata e dalla Prociv Serrenti, si terrà il 6 settembre.

«L’oratorio di Serrenti è sempre stato in prima linea per tutte le iniziative di beneficenza che nel corso degli anni si sono presentate – così la referente Gianna Incani –. Quest’anno invece abbiamo pensato a un iniziativa per poter realizzare il nostro oratorio, poiché i nostri ragazzi svolgono le loro attività da circa vent'anni nel piazzale di Santa Vitalia, per questo è stata organizzata una cena solidale che coinvolgerà tutta la comunità».

Un lavoro di squadra, a conclusione del campo estivo dei ragazzi, con l’intento di dare a Serrenti e alle nuove generazioni uno spazio in cui poter giocare, divertirsi e socializzare.

«Speriamo – conclude Incani – che la comunità risponda favorevolmente a questa iniziativa». Durante la serata benefica, anche momenti di intrattenimento: i ragazzi dell'oratorio si cimenteranno nel ballo e i più piccoli in una recita sulla storia di Robin Hood. Non mancheranno karaoke, animazione e dj set. ( f. c. )

