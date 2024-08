Serata da urlo con Juventus-Roma 

Oggi sono in programma quattro partite in Serie A: Fiorentina-Monza e Genoa-Verona alle 18.30, Juventus-Roma e Udinese-Como alle 20.45.

Riflettori puntati sullo “Stadium” di Torino per il primo vero big match della stagione. Scambio di complimenti alla vigilia tra i due tecnici Thiago Motta e De Rossi, che sono stati compagni in Nazionale. Sulla lite in settimana con Cristante, De Rossi ha tenuto a precisare: «È durata dieci secondi. Non sono volate parole grosse ed è grave che si sia detto che gli abbia menato, perché qualcuno ha voluto dare una sfumatura diversa. Per questo mi toccherà querelare chi si inventa certe cose». Dal canto, Thiago Motta: «Siamo solo alla terza giornata e io sono abituato a non ascoltare troppo elogi o critiche: cerco sempre di mantenere equilibrio, la mia linea è solo lavorare e impegnarsi al massimo».

