Serata con le amiche, non torna più a casa Si indaga per omicidio 

Pontedera. Flavia Agonigi Mello, 54 anni, origini brasiliane ma cittadinanza italiana, un marito e un menage familiare apparentemente senza ombre, è al centro di un giallo. La donna è scomparsa il 12 ottobre, dopo una serata in discoteca con le amiche non ha fatto ritorno a casa. Immediata la denuncia di scomparsa fatta dal marito e ieri la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio, per poter indagare a 360 gradi.

La perquisizione in casa eseguita ieri ha portato all’acquisizione del computer portatile di famiglia, dove gli inquirenti sperano di trovare indizi utili sulle frequentazioni della donna. Il pc, è la speranza della polizia, può rivelarsi utile a individuare chat, mail o altri contatti che possano in qualche modo indirizzare le indagini. Anche perché per ora le ricerche non hanno portato a nulla di concreto. «Non c'è nulla che possa far pensare a un allontanamento volontario di Flavia», ha detto Gabriele Dell’Unto, l’avvocato che dal primo momento rappresenta gli interessi del marito Emanuele Agonigi. «In casa - ha aggiunto - ci sono i suoi due passaporti, quello brasiliano e quello italiano, visto cheaveva la doppia cittadinanza. Ma anche tutti i suoi vestiti e tutte le sue valigie. Non manca nulla e ora speriamo che almeno il computer, della cui esistenza abbiano subito informato gli investigatori, possa darci qualche informazione utile per riuscire a trovarla». La preoccupazione maggiore, anche per i familiari, è che Flavia possa avere avuto un incontro con qualcuno finito male. Con lei è sparita anche la sua auto, una Opel Mokka targata GK436CY, che in tutti questi giorni non è mai più stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza o adibite al riconoscimento targhe di tutto il territorio toscano. Così come non danno segni di vita i suoi due telefoni cellulari, né risultano prelievi dal conto corrente.

