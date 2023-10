Serata con “Is animeddas” in biblioteca 

Alla biblioteca comunale si celebra la tradizione di “Is animeddas”. Il 31 ottobre si svolgeranno una serie di eventi per ricordare la ricorrenza che rappresenta un aspetto significativo della tradizione sarda. Queste maschere sono spesso utilizzate nei riti legati alla commemorazione dei defunti, con lo scopo di proteggere e guidare le anime dei trapassati. L'amministrazione comunale ha voluto celebrare questa tradizione offrendo l'opportunità di immergersi in quest’antica pratica culturale. S’inizia alle 17.30, con il laboratorio creativo “Aspettando is animeddas”, dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni. Alle 20 è prevista una cena frugale al sacco per condividere il pasto in compagnia. La serata culminerà alle 21 con “Leggende e fiabe della Sardegna”, letture e racconti a cura dei bibliotecari, indirizzata a ragazzi e adulti. La partecipazione è a numero limitato, per prenotazioni contattare la biblioteca allo 0709661043. (a. cu.)

