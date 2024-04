Sequestro Vinci, il film girato altrove 

Ciak, si gira tra le polemiche, "Storia di un riscatto", il film ispirato al rapimento del giovane imprenditore, Giuseppe Vinci, avvenuto 30 anni orsono. Fa discutere, infatti, che le scene riguardanti il corteo che venne organizzato quei giorni a Macomer dalla moglie del rapito, Sharon, per chiederne la liberazione, non siano state girate dove i fatti avvennero realmente, ma tra le vie di Villanovaforru. Il problema è stato sollevato dal consigliere comunale Gianfranco Congiu, che tra dice: «Non sappiamo se il film si limiterà ad una narrazione cronachistica, oppure darà spazio ad una lettura critica di quegli accadimenti. Per ora ci si interroga sulla scelta del regista di girare la scena del corteo di Macomer a Villanovaforru». Ci si chiede anche se suoneranno le campane di San Pantaleo, come avvenne per la liberazione, oppure le stesse scene saranno girate altrove. Danilo Soddu, di Teatro di Sardegna, risponde al posto del regista, Stefano Odoardi. «Abbiamo scelto Villanovaforru, perché gli amministratori comunali ci hanno dato in pratica le chiavi del paese. Abbiamo trovato la massima disponibilità, limitando le spese. Altrettanta disponibilità, invece, non è stata dimostrata dagli amministratori comunali di Macomer, che ci hanno fatto perdere solo tempo. D'accordo col protagonista, Giuseppe Vinci, abbiamo quindi scelto Villanovaforru. In ogni caso tra giovedì e venerdì saranno realizzate altre riprese. Questa volta a Macomer, negli uffici che furono della ditta Vinci. Dico però che tutte le risorse che il Comune di Macomer avrebbe messo in campo, sarebbero state redistribuite nella cittadina».

RIPRODUZIONE RISERVATA