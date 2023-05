Sequestro, scarcerati i due ragazzi 

Per il gip Paola Murru non c’erano gli estremi per confermare la custodia cautelare in carcere. Roberto Trecchi, 20 anni, di Olbia, e Michael Brundu (21), di Tempio Pausania, assistiti rispettivamente dagli avvocati di fiducia Elio Deidda e Adriano Catte, hanno lasciato il carcere di San Daniele dove erano da venerdì scorso dopo essere stati sorpresi dai carabinieri all’interno di una roulotte, a Tortolì, insieme a una ragazzina di 15 anni della quale si erano perse le tracce nelle ore precedenti.

All’udienza, il gip ha convalidato l’arresto disponendo la scarcerazione dei due giovani, ai quali il sostituto procuratore contesta, fra gli altri, il reato di sequestro di persone. Tuttavia, secondo il gip, occorre approfondire la testimonianza della ragazzina. Tra le motivazioni della scarcerazione anche la giovane età degli indagati. I due ragazzi e la minorenne sono stati trovati all’interno di una roulotte dai carabinieri. (ro. se.)

