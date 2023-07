Sequestro Pinna, per Sanna resta la condanna a 25 anni 

Venticinque anni di reclusione anche dalla Corte d’assise d’appello. Per Giovanni Sanna, condannato in primo grado per il sequestro di Titti Pinna, e unico imputato nel processo ter, arriva la conferma della sentenza, ieri pomeriggio, dalla Corte presieduta da Salvatore Marinaro. Una pronuncia giunta dopo oltre tre ore e mezzo di camera di consiglio e in seguito alle repliche della procuratrice generale Maria Gabriella Pintus e dell’avvocato difensore Desolina Farris.

L’imprenditor edi Bonorva fu rapito il 19 novembre 2006 e tornò in libertà il 28 maggio 2007. E Sanna, noto come Fracassu, venne considerato come uno degli artefici dell’azione, ripercorsa ieri, nelle prove a suo carico, dalle intercettazioni telefoniche all’alibi, considerate dalla pg «gravi, precise e concordanti». Di tutt’altro avviso Farris, che ha sottolineato come le mappe telefoniche non darebbero certezza sulla presenza del suo assistito nei luoghi del rapimento e anche come le telefonate intercorse, e incriminate, non avvennero con Sanna. Il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee rigettando l’accusa di aver minacciato di morte un luogotenente della polizia di Stato e riferendo di «vivere in mezzo a un incubo da 17 anni». Intanto la legale ha annunciato ricorso per Cassazione dopo aver letto le motivazioni della sentenza. Per il sequestro di Pinna sono stati già condannati Salvatore Azzas a 30 anni, Giovanni Maria Manca a 28 e Antonio Faedda a 25.

