Sequestro Pinna, nuovo capitolo 

Nelle intercettazioni si parla di un “piccolo favore” ai sequestratori di Titti Pinna, una conversazione che gli investigatori hanno sempre ritenuto del tutto irrilevante. Infatti nessuno aveva mai coinvolto nelle indagini l’impresario di Nulvi, Michele Piredda. Ma a quasi vent’anni dai fatti, l’uomo, 58 anni, è sotto processo (davanti alla Corte di Assise di Sassari) con l’accusa di concorso nel sequestro di Pinna, avvenuto nel territorio di Bonorva il 19 settembre 2006. Per Piredda, difeso dall’avvocata Antonella Cuccureddu, la contestazione del pm Gilberto Ganassi (Dda di Cagliari) è quella di avere messo a disposizione dei sequestratori, in particolare di Giovanni Maria Manca, un furgone Renault Kangoo intestato alla società Intercos. Il mezzo, secondo il pubblico ministero Ganassi, era nella piena disponibilità di Piredda e sarebbe stato utilizzato per trasferire Titti Pinna in un ovile nella località di Lochele da dove poi la vittima venne portata nella sua “prigione”, l’ovile di Su Padru nel territorio di Sedilo (da dove Pinna riuscì a fuggire nel maggio del 2007. Ieri mattina si è aperto il processo davanti alla Corte d’Assise, presieduta dal magistrato Giancosimo Mura. Piredda non era in aula, hanno fatto le loro richieste il pm Ganassi e l’avvocata Antonella Cuccureddu. L’impresario respinge tutte le accuse della Dda di Cagliari, sino a oggi era entrato come testimone nei processi del sequestro Pinna (che hanno portato alla condanna definitiva di Salvatore Atzas, Giovanni Maria Manca, Antonio Faedda e Giovanni Sanna) ma ora la sua posizione è quella di presunto complice dei responsabile del rapimento.

Il colpo di scena

Piredda è accusato anche di avere dato la sua disponibilità ai sequestratori per recapitare messaggi alla famiglia del rapito e ai suoi legali. L’impresario è stato indagato dopo avere deposto come teste in uno degli ultimi processi del sequestro Pinna. Piredda ha detto in aula di non ricordare le circostanze legate all’uso del suo furgone. Una risposta abbastanza comprensibile visto che i fatti risalgono al 2006. E nel corso delle indagini, gli investigatori avevano escluso la complicità di Piredda. Non sono stati dello stesso parere i giudici che, in una sentenza, hanno scritto di procedere nei confronti dell’impresario. Il 3 giugno sarà sentito Pinna (l’avvocata Antonella Cuccureddu per tutelare la vittima aveva rinunciato alla sua deposizione).

