Sequestro lampo, dubbi 17 anni dopo 

«La Corte ha constatato la necessità di approfondimenti istruttori». Dopo le pesanti richieste di condanna a 25 anni e l’arringa dei difensori, e quando si attendeva la camera di consiglio per una decisione finale, la Corte d’assise di Nuoro, presieduta da Giorgio Cannas (a latere Alessandra Ponti) ieri mattina ha riaperto l’istruttoria nel processo per il sequestro lampo del direttore della banca Intesa San Paolo di Orosei, Gian Paolo Cosseddu e di sua moglie Pietrina Secce, datato 3 e 4 ottobre 2007. A diciassette anni dai fatti, sul banco degli imputati gli allevatori Graziano Pinna di Borore difeso da Marialuisa Vernier, e Giovanni Sanna di Macomer, difeso da Danilo Mattana.

Tracce biologiche

La riapertura è una necessità dettata prima di tutto dal dubbio insinuato nelle arringhe dei difensori che hanno evidenziato come nel fascicolo del dibattimento mancherebbe la relazione dei Ris di Cagliari sui campionamenti e le tracce di Dna raccolte nella casa delle vittime. Insomma, non c’è la possibilità di verificare eventuali tracce biologiche con gli attuali imputati. Ad evidenziare l’assenza di un elemento probatorio di assoluta importanza investigativa, il difensore di Pinna, la Vernier. Per questo la Corte ha stabilito «rendendola necessaria ai fini della decisione, l’acquisizione la relazione dei Ris di Cagliari che ha con oggetto i reperti prelevati dall’abitazione delle persone offese, e la comparazione con il Dna degli imputati».

L’alibi

Non solo. Accusa e difesa in dibattimento si sono scontrati con perizie e contro perizie sull’esistenza nella casa di Pinna a Borore, di un canale di scolo, un dreno.L’importanza della circostanza sarebbe dettata dal fatto che l’uomo l’avrebbe realizzato nei giorni del sequestro. Sul punto, è stato disposto l’acquisizione delle foto delle case di Pinna e dei vicini, Salvatore Cau, Mauro Piu (chiamato anche a deporre sulla circostanza di realizzazione del tetto della sua abitazione) e quella di Sandro Sanna in via Tirso a cura del comandante della stazione dei carabinieri.Non solo la Corte ha citato per la prossima udienza anche i consulenti di Procura e delle parti, proprio sulla realizzazione del dreno.

Ostaggi in casa

Per l’accusa, rappresentata dal pm della Dda, Gilberto Ganassi, insieme a Pierpaolo Serra, che fu ucciso il 4 ottobre del 2008, a sequestrare Cosseddu e sua moglie sarebbero stati Sanna e Pinna. La notte del 3 ottobre 2007, in tre fecero irruzione nell’abitazione alla periferia di Galtellì, uno poi si allontanò. La mattina successiva, la coppia fu costretta a recarsi nell’istituto di credito di Orosei per aprire la cassaforte e consegnare 45 mila euro.

