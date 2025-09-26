Sequestro lampo di un ragazzino 

Vittoria. Dopo ore di angoscia è stato ritrovato, e sta bene, il ragazzo di 17 anni figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della città di Vittoria, nel Ragusano, rapito ieri sera da un commando di quattro uomini davanti a un gruppo di amici. Il ragazzo in serata era negli uffici della polizia per ricostruire quanto è avvenuto, che è ancora avvolto dal mistero.

Il commando

Un sequestro singolare, il suo, su cui gli inquirenti stanno cercando di far luce anche attraverso le testimonianze dei ragazzi che hanno assistito al rapimento. La vittima, studente del quarto anno del liceo scientifico “Giuseppe Mazzini”, era con la sua comitiva alla periferia di Vittoria. I giovani sono stati avvicinati da due Fiat Panda, una bianca e una nera. Dall'auto scura sono scesi due uomini incappucciati, con le pistole, che hanno gridato il cognome del ragazzo e si sono avvicinati a lui. Il 17enne, al quale è stato coperto il volto, è stato costretto a salire in auto. Un'azione di pochi secondi: «Vogliamo solo lui», avrebbero urlato i banditi. Al 17enne è stato fatto consegnare il cellulare che, secondo i testimoni, è stato poi lanciato a terra dai rapitori per evitare che fosse tracciato. Le auto sono fuggite in direzione della ex strada statale 115 che porta a Gela, Comiso e Catania.

Ricerche concitate

A dare l'allarme alla polizia sono stati gli amici della vittima. Le ricerche sono partite immediatamente. Le forze dell'ordine - polizia e carabinieri - hanno impegnato elicotteri e pattuglie a terra. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Ragusa. Utili a ricostruire la vicenda potrebbero essere le decine di telecamere della zona, che avrebbero ripreso le auto in transito. Il luogo del rapimento si trova nei pressi di un grosso centro revisioni e officina meccanica, che a quell'ora però era chiuso.

Ore di paura

Oltre che gli amici del diciassettenne, gli investigatori hanno sentito i genitori. Il padre è titolare di un'azienda del settore del confezionamento e della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e agricoli, una delle attività più importanti della zona. Era intervenuto anche il vescovo di Ragusa: «Quanto accaduto è gravissimo, ci turba e ci lascia sconvolti», aveva detto monsignor Giuselle La Placa, in un videomessaggio, prima che il giovane fosse ritrovato. E a tarda sera non si sapeva in quali circostanze.

