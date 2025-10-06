Sequestro Kassam, primo ciak della serie ieri a Cannigione 

Primo ciak in Gallura per la serie tv “177 giorni. Il rapimento di Farouk Kassam”, che andrà in onda su Rai Uno in sei puntate suddivise in tre serate. Ieri la troupe, dopo una prima tappa ad Orgosolo, è approdata alla Marina di Cannigione dove sono state girate le prime scene. Farà tappa nei prossimi giorni anche a Baja Sardinia e Porto Cervo, nel comune di Arzachena, e sulle strade di San Pantaleo, in quello di Olbia. Il piano di lavoro prevede 12 settimane di riprese tra la Sardegna e la Campania.

Diretta da Carlo Carlei, e basata sul libro “Mio figlio Farouk” scritto da Fateh Kassam con la collaborazione del giornalista Marco Corrias, la serie Rai è scritta da Lea Tafuri, Antonio Manca e Vincenzo Marra. Una storia tra il true crime e il family drama, che vuole raccontare sia il fatto di cronaca che i risvolti sociali. In particolare, il sequestro di Farouk Kassam, rapito il 15 gennaio 1992 e liberato il 10 luglio, ha segnato una svolta sia dal punto di vista dell’attenzione mediatica che della mobilitazione dell’opinione pubblica. Al centro della narrazione, i genitori del bambino rapito, Fateh Kassam e Marion Bleriot interpretati da Marco Bocci e Antonia Desplat, le forze dell'ordine, due giornalisti alla ricerca della verità e il piccolo Farouk interpretato da Filippo Papa. Nel cast Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Enrico Inserra, Mauro Addis, Rose Aste, Giacomo Fadda, Giulia Bellanzoni, Leonardo Capuano, Andrea Tedde e Martina Tore.

RIPRODUZIONE RISERVATA