Sequestro,  i due 20enni dal giudice 

Si terrà oggi nel carcere di San Daniele, l’udienza di convalida dei due ragazzi arrestati per sequestro di persona. Michael Brundu, 21 anni, di Tempio Pausania, difeso da Adriano Catte e Roberto Trecchi (20), di Olbia, assistito da Elio Deidda. Davanti al gip gli indagati dovranno difendersi dalle accuse che il sostituto procuratore, Valentina Vitolo, ha ipotizzato nell’ambito delle indagini scattate nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, dopo la sparizione di una 15enne. Una volta ricevuta l’informativa dai carabinieri della compagnia di Lanusei, il magistrato ha disposto l’arresto in flagranza per Brundu e Trecchi. Secondo gli investigatori, i due avrebbero trattenuto la minorenne in una roulotte parcheggiata in un terreno in viale Santa Chiara. Oltre al sequestro di persona, sul fascicolo figurano anche altri reati su cui la Procura chiede il massimo riserbo. I due ragazzi sarebbero arrivati in Ogliastra alla ricerca di un’occupazione, da tempo erano già noti alle forze dell’ordine dei loro territori. Secondo una prima ricostruzione, Brundu e Trecchi avrebbero incontrato la minorenne a Lotzorai. Da qui si sarebbero spostati a Tortolì, occupando abusivamente la roulotte. I familiari della ragazzina non riuscendo a rintracciarla, avevano presentato la denuncia e subito i carabinieri di Tortolì, Santa Maria Navarrese, Arzana e Urzulei oltre al Nucleo radiomobile hanno lavorato senza sosta per qualche ora fino al ritrovamento della giovane, rinchiusa coi due ragazzi nella roulotte in cui sono stati ritrovati anche coltelli e piedi di porco. ( ro.se. )

RIPRODUZIONE RISERVATA