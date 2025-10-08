Sequestro ed estorsione: 9 anni 

Sequestro di persona ed estorsione di un imprenditore, minaccia aggravata, porto illegale d’arma. Quattro accuse che pendevano sul 34enne algherese Dimitri Iacono, giudicato ieri in sede di abbreviato in tribunale. Imputazioni pesanti su cui il gup Sergio De Luca, al termine della discussione tra accusa e difesa, ha pronunciato la propria sentenza: 9 anni e 4 mesi di reclusione.

Botte e minacce

La vicenda risale al dicembre 2024 quando Iacono viene arrestato dalla squadra mobile insieme a un 16enne. Gli agenti della questura avevano scoperto, nonostante la ritrosia della vittima a rivelare l’episodio, che la coppia aveva costretto un imprenditore della città catalana a seguirli sulla sua auto verso un tratto di campagna tra Alghero e Bosa. Qui, secondo le accuse, erano avvenute le minacce e la richiesta di 50mila euro da consegnare ai due sotto la minaccia di una pistola. Un’istanza accompagnata dalla violenza perché l’uomo era stato picchiato e colpito in testa per di più con il calcio dell’arma. Ma per rendere il messaggio ancora più incisivo era stato esploso un proiettile dalla pistola che aveva mandato in frantumi uno dei vetri dell'automobile. L’imprenditore, spaventato, si era ridiretto con la sua Bmw e i due malviventi verso casa propria dove era riuscito a racimolare circa 10mila euro, una sorta di “acconto” su quanto gli veniva imposto di dare. E infatti Iacono e il minore lasciano la persona ricordandogli che deve versare il resto della somma, altrimenti si rifaranno vivi.

Il processo

Appena la polizia di Stato viene a conoscenza di quanto accaduto e ottiene le prove del coinvolgimento procede con l’arresto dei due. Mentre il 16enne è stato nel frattempo giudicato altrove e sottoposto a un regime di messa alla prova, l’altro indagato finisce a Bancali dove si trova tuttora detenuto. Per lui la sostituta procuratrice Erica Angioni, titolare delle indagini, ha sollecitato ieri in udienza la condanna a 20 anni di prigione. Una pena motivata dal fatto che la magistrata ha ritenuto di riqualificare il reato in sequestro a scopo estorsivo che la giurisprudenza italiana punisce in modo severo, con la reclusione dai 25 ai 30 anni. I due avvocati della difesa, Elias Vacca e Marco Salaris, si sono visti accogliere dal giudice l'assorbimento delle minacce aggravate nella contestazione di estorsione.



RIPRODUZIONE RISERVATA