Sequestro e lesioni, 60enne assolto 

Era accusato di sequestro di persona e di lesioni ma ieri la giudice Serena Corrias l’ha assolto, il fatto non sussiste. Tiziano Sedda, 60 anni, di Santa Giusta è stato così scagionato dalle contestazioni scaturite dopo un episodio che risale a cinque anni fa.

Tutto accadde il 3 febbraio 2020, quando dopo un incidente stradale avvenuto fra Sedda, Riccardo Erca e Fabio Aru fra Oristano e Santa Giusta, si stava concordando di compilare il modulo Cid. Per sottoscriverlo i tre erano entrati in un capannone ma non erano riusciti a trovare una linea comune. A questo punto, dopo vari tentativi andati a vuoto, secondo l’accusa Sedda avrebbe impedito ai due (parti civili con l’avvocato Giovanni Cau) di uscire dal capannone e anzi si sarebbe posto davanti a loro colpendoli con pugni sul volto. Sedda (difeso dall’avvocata Cristina Puddu) era accusato anche di lesioni nei confronti di Aru, creandogli problemi per due giorni e nei confronti di Erca, causando ecchimosi nella fronte.

Arrivati a processo, la giudice Corrias ha sentito una serie di testimoni e ieri mattina si è svolta la discussione: prima il pm poi la difesa sono arrivati alla stessa conclusione: assoluzione. Tesi accolta dal Tribunale che poi ha assolto Sedda.

