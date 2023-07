Sequestro di carne in un ristorante  

Carne e pesce senza documentazione e dunque impossibile da tracciare per capirne la provenienza. I Nas hanno così sequestrato 130 chili di prodotti ittici e di carne in un ristorante al Poetto durante un controllo. Un atto amministrativo: sono in corso le verifiche sui prodotti per capire se possano essere utilizzati o debbano essere distrutti.

I carabinieri stanno svolgendo una serie di verifiche nei locali della città con ispezioni igienico sanitarie e nel ristorante del Poetto sono state contestate al proprietario la mancata applicazione delle procedure previste e riportate sul manuale di autocontrollo Haccp e la violazione della normativa sulla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

I 130 chili di prodotti ittici e di carne, sottoposti a sequestro amministrativo, avevano un valore di oltre 5mila euro.

