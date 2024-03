Sequestro di bottarga e arselle   

Hanno piazzato delle bancarelle in piazza dei Centomila per vendere prodotti ittici ma sono stati sanzionati dai militari della Guardia Costiera e dagli agenti del Nucleo di polizia amministrativa della Polizia Locale di Cagliari. Secondo le accuse la merce in vendita (bottarga e arselle) era priva della prevista documentazione per la tracciabilità.

Militari e agenti hanno svolto una serie di controlli per contrastare illeciti in materia di pesca e di commercio abusivo o irregolare. Ieri mattina tre venditori ambulanti, dopo le verifiche, sono stati sanzionati: dovranno pagare 1.500 euro ciascuno per violazioni sulla tracciabilità del pescato. I prodotti ittici in vendita (circa 25 chili) sono stati sequestrati: è stata disposta ed eseguita la distruzione. Sono scattate anche le sanzioni per esercizio abusivo del commercio su suolo pubblico: i venditori ambulanti non avevano alcuna autorizzazione.

