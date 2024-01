Sequestro di beni per Solinas Lui: tempismo inaccettabile  

Un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 350 mila euro è stato eseguito ieri dalla Guardia di Finanza nei confronti del presidente della Regione, Christian Solinas, e di altri sei indagati per corruzione. In un caso – secondo la Procura – il Governatore si sarebbe interessato per far ottenere forniture pubbliche all’imprenditore Roberto Zedda che gli aveva comprato una proprietà a Capoterra ad un prezzo ritenuto dagli inquirenti notevolmente maggiorato. Nel secondo filone d’inchiesta, invece, avrebbe nominato Roberto Raimondi alla direzione generale dell’autorità di gestione del programma Eni-Cbc Bacino del Mediterraneo in cambio della promessa di corsi da docente in un’università telematica e una laurea ad honorem in un ateneo albanese.

L’ordinanza

Il sequestro, firmato il 12 gennaio dal giudice Luca Melis su richiesta del pubblico ministero Giangiacomo Pilia, riguarda beni per 303mila euro per quanto riguarda la vicenda della presunta corruzione legata alla compravendita dell’immobile di Capoterra, in località Santa Barbara, mentre altri 42.185,75 euro sarebbero da ricondurre alla nomina dell’Enpi. «La vicenda in esame è stata sapientemente ricostruita dagli inquirenti della Guardia di Finanza», scrive il Gip Melis nell’ordinanza, «fino al punto di fornire al giudice un apparato indiziario di rilevante gravità, astrattamente del tutto idoneo all’adozione di una misura cautelare personale». Insomma, per il Gip ci sarebbero stati gli elementi per delle misure cautelari personali, comunque non chieste dalla Procura.

Gli indagati

Oltre a Christian Solinas e Roberto Zedda nell’indagine sulla compravendita immobiliare compare anche il consigliere regionale Nanni Lancioni, ritenuto dal pm Pilia il punto di raccordo tra il Governatore-venditore e l’imprenditore-acquirente. I 303mila euro pagati in più rispetto al valore reale della proprietà, stimato dall’accusa in 72mila euro, rappresenterebbero la presunta tangente. Con quella provvista di denaro Solinas avrebbe acquistato una Land Rover e finanziato una quota di 246mila euro per l’acquisto di una villa al Quartiere del Sole, a Cagliari (costo complessivo 1 milione e 100mila euro). La seconda tranche d’indagine riguarda la nomina di Raimondi al vertice dell’Enpi: nelle carte compaiono anche i nomi del consulente di Solinas, Christian Stevelli, del rettore dell’università di Tirana, Arben Gjata, e il direttore generale dell’Ateneo E-Campus, Alfonso Lovito. In questo caso la merce di scambio a favore del Governatore – almeno a dire dei finanzieri – sarebbero state delle promesse di fargli tenere docenze nella facoltà telematica e una laurea honoris causa in Albania. Stevelli sarebbe stato il trait d'union tra Raimondi e Solinas.

La corruzione

Nelle 93 pagine di ordinanza si legge anche di alcuni incontri tra il consigliere regionale Nanni Lancioni e il commissario regionale dell’Ats, Massimo Temussi, avvenuti tra il 2020 e il 2021. Nel primo, l’esponente del Psd’Az avrebbe chiesto al manager di tenere in particolare conto gli interessi della Arionline srl, la società di Zedda, affidataria del servizio di manutenzione dell’hardware e dei software del cosiddetto Project financing di Nuoro. La prima volta il manager sanitario avrebbe risposto che se ne sarebbe occupato «nei limiti del lecito», ma poi quando Lancioni sarebbe tornato alla carica avrebbe ricevuto una risposta fredda. «Gli risposi che non ero a sua disposizione», avrebbe detto Temussi: una reazione che – ricostruiscono gli inquirenti – avrebbe poi fatto perdere al commissario ogni simpatia da parte sia di Lancioni che del governatore Solinas. Prima dell’inizio della trattativa per la vendita dell’immobile di Capoterra – ricostruisce la Procura – le società di Zedda non si sarebbero mai aggiudicate appalti, né ricevuto commesse dalla Regione.

La replica

«Questa indagine ha due elementi di sicuro rilievo», ha dichiarato ieri sera il governatore Solinas, «il primo è il tempismo, viene fatto a quattro giorni dalla presentazione delle liste e mentre si decide il candidato presidente unitario del centrodestra, l'altro è che, essendo in fase di indagine, stiamo parlando di atti che dovrebbero essere coperti da segreto istruttorio». Sulla stessa linea Andrea Crippa, vicesegretario della Lega: «Si vota il 25 febbraio e, con tempismo perfetto, spuntano guai giudiziari per Solinas. Solidarietà al governatore e buon lavoro ai magistrati che dovranno affrontare settimane molto intense».

