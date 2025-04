«Sequestri di persona, una giornata ufficiale dedicata alle vittime» 

Una proposta dopo le polemiche: istituire una giornata commemorativa dedicata a chi ha subito uno dei crimini più crudeli e disumanizzanti, il sequestro di persona. È quella che arriva dal consigliere regionale del gruppo Uniti per Todde, Sebastian Cocco, in seguito alle polemiche sorte dopo la morte di Graziano Mesina, figura controversa e simbolo di una stagione oscura della Sardegna. Cocco interviene con un lungo post sui social per difendere la memoria e la dignità delle vittime dei sequestri di persona. E lancia la proposta.

L’idea

«Anche noi chiedevamo di tornare a casa»: queste le parole di Luca Locci, sequestrato a soli sette anni, che aprono il post e che il consigliere Cocco riprende come simbolo del dolore collettivo e del bisogno di riconoscimento per chi ha vissuto quell’incubo. Tutti, nessuno escluso. Un dolore che va oltre la singola esperienza e coinvolge un’intera comunità, quella sarda, spesso vittima di pregiudizi e stereotipi legati a una minoranza criminale. «Lo stigma di appartenere a un posto fuori dalle regole di uno Stato civile era duro da contrastare», scrive il consigliere, ricordando come anche lui, da studente universitario barbaricino fuori sede, a Milano dove aveva iniziato il suo percorso in giurisprudenza, abbia vissuto quel peso durante i sequestri di Giuseppe Vinci (1994) e Silvia Melis (1997).

Addio a Sanna Pirari

La proposta di Cocco arriva il giorno della morte di un ex sequestrato, Nannino Sanna Pirari, nuorese, liberato nel febbraio del 1987 dopo cinque mesi di terribile prigionia. Si è spento a Poggio dei Pini, a Capoterra. Domani mattina i funerali a Nuoro.

L’Anonima sequestri

In questi giorni attorno alla figura di Grazianeddu sui social c’è grande dibattito sulla polemica tra chi mitizza l’ex primula rossa e chi sottolinea con la matita rossa il trascorso del Mesina bandito, mai pentito, ma che ha pagato in carcere con oltre 40 anni di detenzione tutte le sue azioni. Praticamente fino alla morte, avvenuta poche ore dopo aver ottenuto i domiciliari, nell’ospedale San Paolo di Milano. Per questo il consigliere Cucca denuncia con forza come i segni di quella cultura criminale non siano del tutto scomparsi e sottolinea la necessità di “estirparli”. Quasi che l’Anonima sequestri voglia sparire nell’anonimato, come se un rigurgito di quella tragica stagione criminale non sia mai più possibile. La proposta di istituire una giornata delle vittime dei sequestri vuole anche educare: «Servirà a promuovere, in collaborazione con scuole, enti locali, università e associazioni, il rifiuto di ogni forma di criminalità organizzata e di ogni giustificazione morale o sociale del fenomeno».

Proposta in Consiglio

«Abbiamo la giornata internazionale della migrazione dei pesci, degli asteroidi e via celebrando», osserva con tono provocatorio Cocco evidenziando come sia giunto il momento di dedicarne una a chi è stato privato della libertà, spesso della vita. -Annuncia che si farà promotore di una proposta di legge per l’istituzione della giornata, coinvolgendo anche ex sequestrati e famiglie delle vittime. Un modo per ricordare e costruire una memoria collettiva fondata sulla giustizia e sul rifiuto della violenza.

