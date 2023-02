Sequestrato un mini-residence nel parco 

Quando i ranger del Nucleo investigativo regionale del Corpo forestale sono entrati in azione, ieri mattina, davanti al cancello di “Villa Stelvio” era appena arrivata una famiglia polacca, intenzionata a trascorrere qualche giorno di vacanza in città, in una location suggestiva immersa nel parco di Molentargius. Gli investigatori, loro malgrado, hanno detto ai turisti che avrebbero dovuto trovare una nuova sistemazione per il loro soggiorno nell’Isola, perché l’intero complesso sarebbe stato messo sequestro. Motivo? Per la Procura sarebbe stata realizzata una lottizzazione abusiva con 20 immobili indipendenti al posto dell’unico ex complesso industriale all’interno di uno dei gioielli naturalistici più tutelati e vincolati dell’Isola.

Il sequestro preventivo

Su ordine del giudice per le indagini preliminari Michele Contini, i forestali hanno messo i sigilli all’ex “Fabbrica Su Bullu Sali di Bronmo”, trasformata nel corso degli anni in un complesso ricettivo con mini appartamenti, un bar, una sala ricevimenti, un laboratorio teatrale e uno per le ceramiche, così come svariati altri locali utilizzati per finalità commerciali, artigianali e turistico-ricettive. Il tutto, stando alle contestazioni del pm Giangiacomo Pilia, senza autorizzazioni e in una zona sottoposta a tutela e vincolo paesaggistico. Con l’accusa di “lottizzazione abusiva” sono stati iscritti nel registro degli indagati i cagliaritani Edoardo Fadda e Diego (51 e 49 anni) e la quartese Samanta Pittoni (46), i primi due soci proprietari della Gedit srl, ma anche amministratori della Small Hotels srl (società di proprietaria della Gedit) che si occupa di affittacamere e case vacanze, la terza socia al 50% e procuratrice speciale della Small Hotels srl. Finita sotto indagine con l’accusa di falso anche l’ingegnere progettista Marianna Fiori (43 anni) per alcune relazioni contestate dalla Procura. Edoardo Fadda è difeso da Maria Luisa Vernier e Luisa Giua Marassi.

Sigilli al complesso

Terminato il blitz dei Forestali, coordinati dal commissario Ugo Calledda, sui cancelli dell’ex fabbrica sono comparsi i sigilli del Tribunale. Oltre alle camere (i soggiorni erano prenotabili anche su vari siti e con ottime recensioni), i ranger hanno sequestrato anche la sala ricevimento che da qualche tempo ospitava feste e matrimoni. Tra gli immobili in località Medau Su Cramu finiti nel mirino della Procura ci sono un locale commerciale (57 mq), un bar con sala feste con 8 bagni (188 mq), un locale destinato ad un’accademia teatrale (210 mq), la sala ricreativa “la parola della grazia” in uso ai pentecostali (227 mq), un laboratorio artigianale (111 mq), uno studio ingegneristico (300 mq), una sartoria (83 mq), un deposito (37 mq) e un laboratorio ceramiche (124 mq). Sigilli anche a vari appartamenti e mini-appartamenti: due da 52 mq, un terzo con angolo cottura da 29 mq, altri due da 43 e 59 mq, uno realizzato su tre livelli (202 mq) con terrazza da 54 mq, uno open space con angolo cottura e doppi servizi da 230 mq, con annessi locali lavanderia da 27 e 7 mq.