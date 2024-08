Sequestrato un garage vicino al luogo dove fu uccisa Sharon 

Bergamo. Un box in un condominio a poche decine di metri dal luogo dell'omicidio, all'interno del quale c'era anche una branda: lo hanno sequestrato ieri mattina i carabinieri che indagano sulla morte di Sharon Verzeni, uccisa tra lunedì e martedì scorsi, poco prima dell'una di notte, in via Castegnate a Terno d'Isola. La donna, di 33 anni, è stata colpita alle spalle mentre camminava.

Il complesso residenziale dove si trova il box si affaccia proprio sulla strada teatro dell’omicidio. È abitato da centinaia di persone, tra cui diverse famiglie straniere. Il proprietario del garage sequestrato è italiano e nelle prossime ore dovrà spiegare come mai all'interno c'era una branda e molto disordine. Gli inquirenti vogliono capire se ci dormisse qualcuno, ed eventualmente chi e come mai. Non è detto che tra il box e la morte della 33enne ci sia un legame, ma in questa fase delle indagini non viene lasciato nulla di intentato. Anche perché l'area dov'è avvenuto l'omicidio non è direttamente coperta dalle telecamere, quindi non è chiaro quale strada abbia percorso l'assassino per scappare dopo aver ferito Verzeni con quattro profonde coltellate. Chi ha ucciso la donna, poi morta all'arrivo al Pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, potrebbe essere passato proprio da quel complesso residenziale. Anche perché la recinzione non è difficile da scavalcare. Al lavoro investigativo manca anche un altro importante tassello: ancora non è stato trovato il coltello usato per l'omicidio.

Intanto c’è chi commenta. «Qui nel palazzo si vedono sempre persone nuove e c'è un gran viavai: i nomi sui campanelli cambiano di continuo», ha raccontato un abitante della palazzina ai cronisti. Al momento gli inquirenti non lasciano trapelare altro: del resto non è chiaro neppure il movente del delitto e se l'assassino volesse davvero uccidere Sharon oppure l’abbia colpita a caso.

