Sequestrato un carico di droga sintetica 

È una delle droghe sintetiche più micidiali per chi la assume, provoca danni devastanti e arriva dall’Asia. Nessuno stupore, dunque, per i carabinieri della sezione Radiomobile del Comando provinciale, quando hanno scoperto che un carico del peso di poco inferiore a un etto e mezzo di “shaboo”, così si chiama lo stupefacente, era in una stanza di una struttura ricettiva cagliaritana occupata da due cinesi. Sono un disoccupato 37enne residente a Prato, in Toscana, e un suo connazionale di 55 anni domiciliato a Quartucciu, commerciante. Ora sono in carcere per detenzione di droga a fine di spaccio.

Il carico nella stanza

L’operazione antidroga dei militari dell’Arma è stata condotta mercoledì sera, quando il Radiomobile ha deciso di entrare nella struttura ricettiva in cui i due cinesi alloggiavano. Il controllo è scaturito dopo che erano stati ritrovati, nella camera del bed and breakfast che i due orientali occupavano, oltre 140 grammi di sostanza sintetica. I primi accertamenti nella stanza hanno fatto pensare a dosi di metanfetamina, in particolare alla nuovissima variante asiatica “shaboo”, che sta imperversando in questo periodo in tutta Europa, distruggendo il cervello particolarmente dei consumatori più giovani.

Gli arresti per strada

Trovata la droga durante l’operazione di contrasto dello spaccio di stupefacenti, i carabinieri si sono messi alla ricerca dei due cinesi, diramando un avviso a tutte le pattuglie in servizio mercoledì sera nella zona centrale della città. La caccia ha presto dato frutti: i presunti spacciatori sono stati bloccati da una pattuglia del Radiomobile mentre erano a bordo di una monovolume in uso al 55enne. La perquisizione dell’auto e quelle personali hanno consentito di recuperare altri 706 grammi di stupefacente che - a un primo esame - sembra anche questo essere “shaboo”, oltre che mezzo grammo di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 310 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, che sono state valutate come il guadagno della cessione di alcune dosi di droga. A quel punto i due orientali sono stati dichiarati in arresto e rinchiusi nella casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove attendono l’interrogatorio di garanzia.

E ora le analisi

Lo stupefacente sequestrato è stato consegnato ai carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche, ai quali spetta compiere l’analisi qualitativa per stabilire con esattezza di quale tipo di droga si tratta e il suo grado di purezza.

