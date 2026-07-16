Sequestrato un altro chiosco nella spiaggia 

L’autorizzazione paesaggistica era scaduta e il locale non è adeguato al Pul. Anche per il Frontemare, storico chiosco in attività dagli anni Sessanta sulla spiaggia centrale di Orrì, sono arrivati i sigilli della sezione navale della Guardia di finanza di Arbatax. Il sequestro penale è stato eseguito ieri mattina. Nei giorni precedenti, i militari avevano acquisito l’intera documentazione dal proprietario dell’attività commerciale ed evidentemente gli accertatori hanno riscontrato irregolarità che hanno motivato la chiusura della stessa. Quel che resta del blitz di ieri è il nastro bianco e rosso che cintura il locale, sigillato in piena stagione turistica. Analoga situazione è avvenuta il 26 giugno scorso al chiosco-bar Sa Tanca. Le contestazioni al concessionario dell’area sono identiche a quelle mosse al collega del Frontemare. La proprietà de Sa Tanca è in attesa della decisione del Tribunale di Lanusei cui ha presentato ricorso l’avvocato Gennaro Di Michele. (ro. se.)

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