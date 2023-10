Sequestrato laboratorio odontotecnico  

Quando i carabinieri sono entrati nel laboratorio odontotecnico, nel centro città, hanno individuato un unico lavoratore intento a realizzare dentiere e protesi per conto di altri studi. I militari del Nas hanno verificato la documentazione del 69enne risultato privo dei titoli necessari per svolgere quella mansione. Non solo: non era presente il titolare dell’attività perché, come emerso dagli accertamenti, in infortunio. Alla fine gli investigatori hanno disposto il sequestro amministrativo del laboratorio artigianale con tutte le attrezzature che si trovavano all’interno per un valore complessivo di circa 80mila euro. Le indagini vanno avanti per capire a quali studi dentistici e aziende fossero destinate le protesi dentarie.

In pensione

L’operazione dei Nas è scattata tra giovedì e venerdì, nella zona di Stampace. Qui, secondo la ricostruzione degli investigatori, c’era un laboratorio odontotecnico finito al centro di un’ispezione igienico sanitaria. Sono stati però gli accertamenti amministrativi e societari a far saltare fuori una serie di problemi. Lo studio risultava gestito da un sessantenne andato però in pensione e che aveva chiuso la sua società individuale. Di fatto il vero titolare era un’altra persona su cui sono in corso ulteriori indagini. All’interno venivano realizzate dentiere e protesi su misura richieste da diversi studi dentistici della città e dell’hinterland. Chi svolgeva il lavoro però, secondo le accuse, non aveva i titoli (il diploma da odontotecnico) necessari allo svolgimento della professione e agiva senza la presenza del titolare, perché infortunato.

I pericoli

Per i Nas una situazione di «evidente pericolo per la salute pubblica» perché i dispositivi finivano «sul mercato senza essere progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni delle norme che disciplinano la materia». Le indagini sono proseguite con l’analisi di tutta la documentazione presente nel laboratorio e alla fine i militari hanno disposto il sequestro amministrativo di tutto lo studio e delle attrezzature.

I clienti

Dagli elementi raccolti dai carabinieri del Nas di Cagliari, il laboratorio era ben avviato probabilmente grazie a quando fatto in passato dal titolare poi andato in pensione. Diversi i clienti che si rivolgevano qui per protesi dentarie su misura. Studi dentistici con sede non solo in città ma anche nel sud dell’Isola. Gli investigatori analizzeranno ora anche tutta la documentazione presentata insieme alle protesi per valutare le posizioni dei clienti del laboratorio finito sotto sequestro amministrativo. (m. v.)

