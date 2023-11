Sequestrato edificio abusivo a cinquanta metri dal mare 

Stavano costruendo un edificio residenziale a 50 metri dal mare, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In un angolo di San Gemiliano, a due passi dalla torre, avevano già realizzato alcuni muri strutturali e gettato la platea in calcestruzzo, forse pronta ad accogliere una casa prefabbricata.

Ma al cantiere, dopo il blitz della Forestale, sono stati apposti i sigilli ed è scattata la denuncia alla Procura di Lanusei nei confronti di due argentini, uno dei quali residente e proprietario dell’area con vista mare e l’altro presunto esecutore delle opere. A carico dei due sudamericani, anche la segnalazione al Comune del reato urbanistico e paesaggistico. (ro. se.)

