Sequestrati i gioielli di Bolsonaro 

Brasilia . L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro avrebbe tentato di introdurre illegalmente in Brasile gioielli per un valore di 3,2 milioni di euro. Preziosi, denuncia con un'inchiesta esclusiva il quotidiano brasiliano “O Estado de Sao Paulo”, che l'ex presidente avrebbe ricevuto in regalo dalle autorità saudite per la moglie Michelle. Tra questi, «una collana, un anello, un orologio e un paio di orecchini di diamanti». L'episodio sarebbe avvenuto nell'ottobre del 2021 e il carico, mai dichiarato, sarebbe stato sequestrato dalle autorità all'aeroporto internazionale di Guarulhos, a San Paolo. L'informazione riguardo il sequestro è stata confermata dal ministro delle Comunicazioni Sociali, Paulo Pimenta. Bolsonaro si trova negli Stati Uniti, in Florida, da prima della fine del suo mandato e rischia l'arresto al suo ritorno in Brasile. L'ex presidente è infatti indagato nella vicenda dell'assalto alle sedi del governo, l’8 gennaio a Brasilia, accusato di istigazione al tentativo di colpo di Stato.

RIPRODUZIONE RISERVATA