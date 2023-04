Sequestrati gli edifici di un canile 

La Forestale ha posto sotto sequestro penale una serie di edifici e manufatti ritenuti abusivi all’interno di un rifugio per cani e gatti.

Gli animali per ora resteranno al loro posto accuditi dai volontari ma nei guai sono finiti i proprietari dei terreni. Il sito si trova in prossimità del rio Santu Milano, quasi a ridosso della frazione di Is Gannaus. È qui che gli agenti del Nucleo investigativo dell’Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias hanno eseguito poche settimane fa dei controlli in materia edilizia e paesaggistica. Hanno così individuato un rifugio per animali su un terreno di 3000 metri quadrati: all’interno c’erano delle strutture che però, stando alle valutazioni dei militari, risultavano realizzate senza permesso di costruire e senza il nullaosta paesaggistico.

L’area sequestrata è infatti gravata da vincolo perché è a meno di 150 metri dalle sponde del fiume. Il provvedimento ha riguardato una ventina di piccoli fabbricati, tra capanni adibiti ad alloggio di cani e gatti, un magazzino e due case mobili, una delle quali a uso residenziale, l'altra usata invece come ambulatorio e zona di quarantena per gli animali in cura. Cani e gatti non saranno certo abbandonati, ma continueranno ad essere accuditi sul posto dagli stessi volontari che se ne occupavano in precedenza: la Forestale ha già contattato il servizio veterinario Asl. Ma a carico dei proprietari del terreno sono state contestate violazioni alla normativa edilizia e paesaggistica. (a. s.)

