Sequestrati giochi pericolosi 

Manca il marchio Ce, dunque la certificazione che i giocattoli siano realizzati secondo le norme europee a tutela della sicurezza dei bambini. Ma non è l’unico problema: bambole e altri giochi intercettati al Porto canale all’interno di un container, hanno marchi importanti ma contraffatti: quegli articoli cinesi sono realizzati senza alcuna autorizzazione da parte dei marchi, come hanno assicurato i rappresentanti delle società produttrici interpellati dagli investigatori. Una persona è stata denunciata alla Procura.

Il blitz

Sono un migliaio, i giocattoli finiti nelle mani dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Comando provinciale della Guardia di finanza, che hanno condotto un’operazione congiunta contro la contraffazione. È in corso da tempo, infatti questo non è il primo sequestro di giocattoli non conformi alle norme europee e importati sfuggendo al fisco. E a quanto sembra non sarà l’ultima: le fiamme gialle e l’Agenzia del Demanio e dei monopoli inseriscono quest’operazione in un complesso lavoro investigativo iniziato molti mesi fa e non ancora portato a compimento, ma ha già consentito di ritirare dal commercio articoli irregolari in ogni senso, compreso il lato fiscale. Un traffico, quello della merce contraffatta, che ha avuto ulteriore impulso a seguito delle nuove linee commerciali da e per l’Africa.

I pericoli per i bambini

I giocattoli sequestrati dal Comando provinciale della Guardia di finanza e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, bambole comprese, erano del tipo (e dei marchi) molto popolari tra i bambini e riprodotti abbastanza fedelmente, ma resta il dubbio sulla pericolosità dei materiali utilizzati (tra cui la percentuale di piombo) per realizzarli e sulla solidità dei pezzi, in modo da garantire che non possano essere ingeriti e quindi soffocare i bambini. Per questo, i mille giochi ora sotto sequestro in un container sigillato sono inevitabilmente destinati alla distruzione: non è detto che siano innocui, e questo impedisce di donarli in beneficenza.

La concorrenza sleale

Dopo questa nuova “tranche” dell’operazione condotta con l’Agenzia delle dogane, i finanzieri sono ora a caccia di nuove spedizioni di giocattoli contraffatti. Al danno inflitto dai falsari alle aziende produttrici, si aggiunge quello ai commercianti, che vendono gli articoli originali a prezzi ben più alti sia per la migliore qualità dei prodotti, ma soprattutto perché non evadono il fisco, e dunque si trovano danneggiati dal commercio di merci contraffatte. Oltretutto, spesso dietro la produzione di imitazioni in Cina si nasconde lo sfruttamento dei lavoratori, privi di diritti invece garantiti dalle nostre leggi.

