Sequestrati giocattoli senza il marchio CE 

Centocinquanta giocattoli sprovvisti della marcatura CE, e quindi potenzialmente pericolosi, sono stati sequestrati dal personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli in collaborazione con gli agenti del Nucleo tutela del consumatore della polizia locale.

Il blitz è avvenuto in un’attività commerciale di Alghero. I funzionari, oltre ad aver portato via il materiale non conforme - palline, macchinine e altri gadget - hanno anche contestato ai titolari del negozio una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 10mila euro.

L’Adm sta svolgendo ulteriori accertamenti per stabilire se alcuni marchi registrati, riprodotti su un certo numero di giocattoli, risultino autorizzati dal titolare degli stessi o se ci sia stata contraffazione.

L’operazione antifrode è stata eseguita in applicazione del protocollo d’intesa rinnovato lo scorso dicembre tra la direzione territoriale Sardegna dell’Adm e il Comune di Alghero, proprio per l’accertamento di violazioni in materia di contraffazione, Made in Italy e di sicurezza dei prodotti. Finora la merce sottoposta a sequestro amministrativo, a vario titolo, non è risultata conforme alle normative in materia di sicurezza dei prodotti destinati ai bambini. (c. f.)

