Sequestrati e distrutti 200 chili di alimenti a rischio 

Oltre 200 chili di pesce, carne, salumi, latticini mal conservati sono stati sequestrati in un capannone in uso a una ditta del Nord Italia che esercitava l’attività di stoccaggio irregolarmente. Polizia stradale, Guardia costiera e Asl Gallura, dopo i controlli, hanno anche denunciato alla Procura il titolare. Gli alimenti sequestrati sono stati distrutti in quanto avrebbero potuto causare danni alla salute pubblica. La scoperta è arrivata dopo un controllo della Polstrada su un furgone frigo . Gli agenti hanno trovato vongole e cozze trasportati a contatto con il piano di carico ed è scattato il sopralluogo nello stabilimento da dove provenivano i molluschi: qui sono state trovate le derrate alimentari a temperatura ambiente.

