Sequestrati cosmetici a rischio 

Cosmesi con sorpresa cancerogena. I finanzieri del Gruppo Sassari hanno accertato nei giorni scorsi in alcune aziende, durante un controllo economico del territorio, la detenzione di prodotti di bellezza pericolosi per la salute, e destinati alla vendita. Scoperta avvenuta nel capoluogo turritano vagliando circa 2mila prodotti, sia di marchi nazionali che internazionali, il cui impiego avrebbe dovuto aiutare donne e uomini, bambini inclusi, nell’avere una pelle di seta, come da pubblicità e invece, visto il contenuto, le conseguenze sull’epidermide rischiavano di essere di ben altro tenore.

Bandita dall’Ue

Gli agenti della guardia di Finanza, studiando gli articoli individuati, tutti di uso comune e quotidiano, rinvenivano nella loro miscela la sostanza detta in gergo “Lilial” o, come recita la formula del composto chimico, buthylphenyl methylpropional. Un ingrediente sintetico bandito dalla comunità europea dal 1° marzo 2022 perché ritenuta reprotossica, ovvero in grado di, così riferisce il Regolamento UE, “danneggiare il sistema riproduttivo, nuocere alla salute del feto e causare sensibilizzazione cutanea”. Il Lilial, questa l’accusa, ricorreva nei prodotti recuperati a Sassari come creme, emulsioni, lozioni, gel, olii per la pelle, saponi, deodoranti, profumi, bagnoschiuma, shampoo e salviette profumate per neonati. Inevitabile quindi da parte dei berretti grigioverdi il sequestro degli articoli oltre alla denuncia alla procura della Repubblica dei quattro rappresentanti legali delle aziende che li distribuivano per la vendita. Per loro l’ipotesi di reato è quella di “commercio di prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana”.

La fase è quella delle indagini preliminari e l’effettiva responsabilità degli indagati va ancora dimostrata. L’operazione di Sassari è solo l’ultima di una serie in Italia dove si moltiplicano i sequestri dei cosmetici con la sostanza tossica dal caratteristico profumo di lillà, mughetto e ciclamino, che si può trovare anche nei detersivi, e che, oltre a produrre un’azione allergizzante, è capace di provocare un impatto ambientale tossico sugli organismi acquatici.

