Sequestrati 7 etti di cocaina, tre persone in cella 

I Carabinieri sono entrati in azione dopo una intensa e prolungata attività di controllo, sapevano che prima o poi l’incontro tra le persone “monitorate” sarebbe avvenuto. Ed è successo martedì, nel centro abitato di Olbia. Dopo un breve inseguimento di una utilitaria il personale dell’Arma (Sezione operativa di Olbia) ha concluso il blitz antidroga I primi ad essere arrestati sono stati Emanuele Pinna, 32 anni, e l’amica Ilaria Zara, 22 anni. I due erano a bordo dell’auto bloccata dai Carabinieri e si sarebbero sbarazzati di un involucro con 300 grammi di cocaina. Ma l’arresto di Pinna e Zara non ha chiuso l’attività. I Carabinieri, infatti, si sono spostati in un altro settore della città e hanno perquisito l’imprenditore Fabio Padre, 44 anni. L’uomo, sempre secondo gli atti delle indagini, è stato trovato in possesso di altri 400 grammi di cocaina. Le indagini sono in corso per stabilire il ruolo di ciascuno dei soggetti fermati. Di certo, sostengono gli investigatori, quando Emanuele Pinna e Ilaria Zara si sono dati alla fuga non erano soli, avevano appena incontrato Padre. I tre, difesi dagli avvocati Antonello Desini e Mario Delitala, oggi compariranno davanti al gip di Tempio.

RIPRODUZIONE RISERVATA