Sequestrati 50 immobili a un ex finanziere 

Aveva già subìto un sequestro di case, ville e conti correnti due anni fa nell’ambito di un’inchiesta per evasione fiscale e riciclaggio, ma in questi giorni gli investigatori della Procura, su decisione del giudice, hanno provveduto a notificare un nuovo provvedimento di sequestro (complessivamente si parla di una cinquantina di immobili) all’ex capitano delle Fiamme Gialle, Salvatore Mandalà, indagato, questa volta, per una vicenda legata a presunti maltrattamenti sull’ex moglie, stalking e per un’accusa di estorsione: l’avrebbe costretta, in fase di separazione, ad un trasferimento di proprietà per milioni di euro (si parla di immobili per 6/8 milioni di euro).

Il nuovo sequestro

Ci sono anche due lottizzazioni tra i beni sequestrati a Mandalà nell’ambito della nuova inchiesta aperta dal sostituto procuratore Andrea Vacca (già titolare del fascicolo per la presunta evasione fiscale e per l’autoriciclaggio). Anche in questo caso ad effettuare le indagini sono gli ex colleghi della Sezione navale della Finanza che hanno raccolto la denuncia della donna, assistita in sede civile dall’avvocata Barbara Saba. Il sospetto degli investigatori è che la donna sia stata maltrattata e poi costretta, con un’estorsione, ad intestare all’ex marito in sede di accordo per la separazione una parte rilevante dei propri beni immobili. Da qui la decisione del pm Vacca di sollecitare al Gip una misura cautelare con anche il sequestro. L’ex ufficiale delle Fiamme Gialle è difeso dagli avvocati Massimo Ledda, Guido e Federico Manca Bitti.

La prima indagine

Due anni fa, l’ex militare – in passato anche comandante della caserma di Muravera della Finanza – aveva subito il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, su ordine del gip Manuela Anzani. Dopo una serie di perquisizioni scattate tra Cagliari, Iglesias, Muravera, Castadas e in altri centri dell’Isola la Procura aveva scoperto che l’uomo avrebbe posseduto una cinquantina di immobili (case, ville al mare e fabbricati commerciali). Un patrimonio immobiliare finito sotto la lente d’ingrandimento degli stessi ex colleghi che hanno cercato di comprendere come Mandalà fosse riuscito ad accumulare quell’enorme quantità di fabbricati. Gli accertamenti sarebbero scattati attraverso una Sos (acronimo di “Segnalazione di operazioni sospette”) legato forse ai numerosi affitti incassati, tra i quali pare ci sarebbero stati anche un ristorante e case al mare con piscina. Ora è scattata la nuova indagini sui presunti maltrattamenti: il gip ha disposto anche il braccialetto elettronico

