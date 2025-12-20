VaiOnline
Sestu.
21 dicembre 2025 alle 00:32

Sequestrati 50 chili di botti: un arresto 

Artigiano 37enne custodiva bombe carta, razzi e batterie pirotecniche 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bombe carta di diversa tipologia e peso, candelotti esplosivi, petardi, razzi e batterie pirotecniche ad alto numero di colpi, per un peso complessivo di circa 50 chilogrammi.

È il bilancio del blitz eseguito dai carabinieri della stazione di Sestu in un deposito situato in città e in un’abitazione di un paese vicino. I botti sequestrati sono in parte illegali e in parte di libera vendita, ma detenuti in quantità superiori ai limiti consentiti dalla legge. Il materiale, secondo gli investigatori, era destinato a essere utilizzato durante le festività natalizie e di Capodanno.

In manette

Sotto accusa è finito Andrea Cau, 37 anni, artigiano residente a Sestu, arrestato e trasferito nel carcere di Uta. L’indagato sarà probabilmente interrogato già domani dal magistrato. Nella mattinata di ieri, il luogotenente Riccardo Pirali, comandante della stazione dei carabinieri di Sestu, ha trasmesso all’autorità giudiziaria un rapporto sull’operazione, redatto dopo gli accertamenti tecnici effettuati dagli artificieri dell’Arma sul materiale sequestrato.

L’operazione rientra in uno specifico servizio di contrasto al commercio clandestino di materiale pirotecnico artigianale, che ha previsto controlli mirati sul territorio, in particolare in case di campagna e abitazioni private. L’indagine si è sviluppata attraverso approfonditi accertamenti info-investigativi e una costante attività di osservazione, che ha consentito ai militari di individuare un deposito riconducibile all’indagato e di monitorarne i movimenti, scegliendo il momento più opportuno per intervenire in condizioni di sicurezza.

Il controllo

I carabinieri, appostati per seguire gli spostamenti dell’uomo, hanno quindi effettuato il blitz nel deposito di Sestu e nell’abitazione del paese vicino, rinvenendo un ingente quantitativo di materiale pirotecnico artigianale: dalle bombe carta ai candelotti esplosivi, dai petardi alle batterie pirotecniche. In tutto 50 chili di botti.

Nel corso delle perquisizioni, sono stati inoltre sequestrati 255 euro in contanti, ritenuti dagli inquirenti possibile provento dell’attività di vendita illegale dei petardi. Considerata l’elevata pericolosità del materiale rinvenuto, i fuochi d’artificio sono stati messi in sicurezza e custoditi in un locale idoneo, in attesa delle operazioni di distruzione che verranno eseguite da personale specializzato.

Ricostruita la vicenda, Cau è stato dichiarato in arresto per i reati di detenzione e fabbricazione abusiva di materie esplodenti. Dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

E il conto sale ancora di più se si considerano tutte le opere finanziate col Pnrr

Con la privatizzazione di Sogaer un regalo da 250 milioni di euro

Le strutture di Cagliari, Olbia e Alghero hanno un’alta qualità  grazie ai soldi pubblici spesi nel tempo da Regione e Stato 
Al. Car.
Il caso

«Caro Papa Leone, se vieni a trovarci sistemano le docce»

Il cappellano don Gabriele Liriti: «Sono giornate molto difficili» 
Francesco Pintore
Il caso

Mafiosi a Nuoro, Provincia e Comuni pronti alla rivolta

Il presidente Ciccolini: scelta inaccettabile E il sindaco di Gavoi lancia un comitato 
Giorgio Ignazio Onano
L’operazione

Eroina e coca: undici arresti per la droga delle feste

Il colpo allo spaccio: sequestri della Polizia a Cagliari, Pula, Selargius e Quartucciu 
Matteo Vercelli
Cultura

Le opere di Liliana Cano colorano Oliena

Dai murales ai dipinti conservati nelle chiese, itinerario d’arte nel paese che la accolse 
Giovanna Pittalis
La festa

Una storia d’amore lunga 72 anni

Selargius, una vita insieme: «Il segreto? Rispettare le scelte dell’altro»  
Federica Lai
Accoglienza

Le comunità straniere incontrano la Chiesa: «Un Natale di speranza»

Dall’Ucraina alle Filippine: le storie di chi ha trovato nell’Isola una nuova casa  
Alessandra Ragas
La storia

«Dal 1995 in edicola, ora passo la mano a mia figlia Maura»

Rossella Scamutzi: così ho visto il paese cambiare sotto i miei occhi 
Ignazio Pillosu
Legge di bilancio

La manovra c’è. Giorgetti: non lascio

Dopo il caos arriva la versione definitiva, ora il rebus è l’aiuto a Kiev 
Il caso

Delitto di Garlasco, il Ris di Cagliari a caccia della verità

Una relazione lunga 300 pagine per riscrivere la scena del crimine  
Marco Noce