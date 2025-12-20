Sequestrati 50 chili di botti: un arresto 

Bombe carta di diversa tipologia e peso, candelotti esplosivi, petardi, razzi e batterie pirotecniche ad alto numero di colpi, per un peso complessivo di circa 50 chilogrammi.

È il bilancio del blitz eseguito dai carabinieri della stazione di Sestu in un deposito situato in città e in un’abitazione di un paese vicino. I botti sequestrati sono in parte illegali e in parte di libera vendita, ma detenuti in quantità superiori ai limiti consentiti dalla legge. Il materiale, secondo gli investigatori, era destinato a essere utilizzato durante le festività natalizie e di Capodanno.

In manette

Sotto accusa è finito Andrea Cau, 37 anni, artigiano residente a Sestu, arrestato e trasferito nel carcere di Uta. L’indagato sarà probabilmente interrogato già domani dal magistrato. Nella mattinata di ieri, il luogotenente Riccardo Pirali, comandante della stazione dei carabinieri di Sestu, ha trasmesso all’autorità giudiziaria un rapporto sull’operazione, redatto dopo gli accertamenti tecnici effettuati dagli artificieri dell’Arma sul materiale sequestrato.

L’operazione rientra in uno specifico servizio di contrasto al commercio clandestino di materiale pirotecnico artigianale, che ha previsto controlli mirati sul territorio, in particolare in case di campagna e abitazioni private. L’indagine si è sviluppata attraverso approfonditi accertamenti info-investigativi e una costante attività di osservazione, che ha consentito ai militari di individuare un deposito riconducibile all’indagato e di monitorarne i movimenti, scegliendo il momento più opportuno per intervenire in condizioni di sicurezza.

Il controllo

I carabinieri, appostati per seguire gli spostamenti dell’uomo, hanno quindi effettuato il blitz nel deposito di Sestu e nell’abitazione del paese vicino, rinvenendo un ingente quantitativo di materiale pirotecnico artigianale: dalle bombe carta ai candelotti esplosivi, dai petardi alle batterie pirotecniche. In tutto 50 chili di botti.

Nel corso delle perquisizioni, sono stati inoltre sequestrati 255 euro in contanti, ritenuti dagli inquirenti possibile provento dell’attività di vendita illegale dei petardi. Considerata l’elevata pericolosità del materiale rinvenuto, i fuochi d’artificio sono stati messi in sicurezza e custoditi in un locale idoneo, in attesa delle operazioni di distruzione che verranno eseguite da personale specializzato.

Ricostruita la vicenda, Cau è stato dichiarato in arresto per i reati di detenzione e fabbricazione abusiva di materie esplodenti. Dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

