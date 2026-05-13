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Sestu
14 maggio 2026 alle 00:10

Sequestrati 40mila euro a un 61enne 

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Una condanna, definitiva, per aver fatto parte di un gruppo specializzato in traffici di droga lo obbligava a comunicare ogni variazione del proprio patrimonio se superiore a 10mila euro. Bernardino Ferru, 61 anni di Sestu, secondo le accuse dei militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, non lo avrebbe fatto: avrebbe venduto un terreno per 40mila euro senza far sapere nulla. Per questo, al termine degli accertamenti svolti dagli investigatori delle Fiamme Gialle, coordinati dal colonnello Paolo Pettine, hanno eseguito una misura con il sequestro del valore di cessione, dunque di 40mila euro.

Ferru, difeso dall’avvocata Ester Deplano, aveva tempo 30 giorni per comunicare l’avvenuta vendita dalla cessione del terreno come previsto dalla normativa antimafia. Al termine delle indagini della Guardia di Finanza c’è stata la richiesta del sequestro, poi firmata dal gip. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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